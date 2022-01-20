Журнал Time иронично поздравил Байдена с годом на посту президента США

Авторы американского общественно-политического журнала Time поместили портрет президента США Джо Байдена на обложку очередного номера. Поводом стала годовщина правления 46-го главы государства.

Американский лидер изображен за своим рабочим столом в Овальном кабинете. Над ним сгустились тучи и пошел дождь. Крупные капли падают на плечи президента и его документы.

Джо Байден окружен папками с наименованиями «Инфляция», «Путин», инициатива Build Back Better («Отстроим заново еще лучше»), «Избирательные права» и «Трамп-2024». За спиной главы государства свалены коробки с тестами на коронавирусную инфекцию.

Внизу обложки можно увидеть надпись «Первый год». Именно так выглядели прошедшие 12 месяцев президентства Джо Байдена.