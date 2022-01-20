Советник главы ЦАР назвал болтовней заявление Шевченко о готовности посетить республику

Советник лидера ЦАР по безопасности Виталий Перфильев подсказал журналисту и политику Максиму Шевченко, как приехать в Центральноафриканскую Республику и помочь национальной армии (FACA) в борьбе с радикалами.

Ранее Шевченко заявил, что готов в сопровождении спецназа РФ отправиться в ЦАР и заняться задержанием боевиков бандформирования 3R, ответственных за гибель отечественных журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Россияне стали жертвой нападения в ночь с 30 на 31 июля 2018 года на трассе Сибю — Декоа.

«В Центральной Африке есть и собственный спецназ, который способен это сделать. Второе, при всем колоссальном уважении к нашему российскому спецназу, для того, чтобы работать в джунглях нужно иметь несколько другой опыт. Поэтому лучший вариант — если Шевченко приедет поработать с местным спецназом. Если ему необходимо, чтобы рядом были российские специалисты, то на территории Центральной Африки работает достаточное количество инструкторов из РФ», — считает Перфильев.

Ранее в группировке 3R состояло около 5000 человек. Однако благодаря консультативной поддержке отечественных специалистов, которых западные СМИ регулярно связывают с «ЧВК Вагнера», национальной армии удалось значительно уменьшить численность банды.

Перфильев отметил, что опыт россиян, осуществляющих деятельность в суровых условиях Черного континента, может помочь Шевченко в его «странствиях» по Центральноафриканской Республике:

«По скромным оценкам, около 1000-1500 из них уничтожены. Остальные ушли на территории соседних государств, а часть из них находится в различных лагерях, где их готовят для нового вторжения в Центральную Африку. Данную информацию пока не удается окончательно проверить, возможно, это были другие банды. Поэтому вычленить конкретных убийц будет проблематично».

Советник лидера ЦАР рассказал, какими путями Шевченко может исполнить свою мечту и поучаствовать в «охоте» на боевиков. Журналисту потребуется вступить в ряды национальной армии, получив гражданство в Центральноафриканской Республике, либо продемонстрировать высокую подготовку и оказаться среди российских инструкторов:

«Этот порыв можно реализовать несколькими способами: приехать в ЦАР, получить вид на жительство. Затем пройдя соответствующую подготовку, вступить в ряды местного спецназа. Второе — пройдя обучение совместно с разведкой ЦАР, внедрится в лагеря подготовки центральноафриканцев. Получить военную подготовку высокого уровня, пройдя тесты и тренировочные занятия в Содружестве офицеров за международную безопасность (СОМБ), и в составе группы инструкторов осуществить намеченный план».

В заключении Перфильев поинтересовался у Шевченко, почему он не отправился в ЦАР сразу после трагедии, а ждал несколько лет, не предлагая никаких идей:

«Почему вы уже три года не можете приехать в ЦАР, а все время только болтаете языком? Видимо это вам нужно не для поиска убийц, а для личного хайпа».

Ранее российский посол в Центральноафриканской Республике Александр Бикантов рассказал, что в убийстве Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, произошедшем в 2018 году, виновны боевики группировки 3R. Однако первыми эту версию изложили сотрудники информационного портала Bangui Matin еще в январе 2021 года. Также дипломат высоко оценил вклад отечественных специалистов в выводе ЦАР из состояния вооруженного конфликта.