Правозащитник Семеновский объяснил полицейский произвол в тюрьмах стран Латинской Америки

Разгул полицейского произвола и жестокость в тюрьмах стран Латинской Америки обусловлена частыми военными переворотами. Такое мнение выразил российский правозащитник, эксперт по правозащитной сфере и тюремной тематике Артемий Семеновский.

Практически все латиноамериканские государства пережили эпоху государственных переворотов и становление военной диктатуры. Такой государственный строй характеризуется жестокими репрессиями, полицейским беспределом и насилием со стороны военнослужащих. Об этом Семеновский сообщил в ходе международной конференции «Как пытки в легальных или тайных тюрьмах стали допустимыми на Западе», проходившей в пресс-центре «Патриот».

«Какие ассоциации возникают при разговорах о диктатурах, похищениях людей — конечно же это Центральная и Латинская Америка. Именно в Латинской Америке каждая страна прошла эпоху диктатур, которая характеризуется чрезмерным полицейским и военным насилием», — заявил Семеновский.

Несмотря на то, что в мире уже практически не осталось военных диктатур, печальные традиции жестокого обращения с людьми в тюрьмах еще живы в Латинской Америке. Семеновский также подчеркнул, что ни один госпереворот на континенте не проходил без участия Соединенных Штатов или ЦРУ.

Среди стран, в которых до сих пор фиксируются случаи нарушения прав человека, полицейского произвола и насилия Семеновский назвал Сальвадор, Колумбию, Мексику и Бразилию. Последняя на сегодняшний день занимает третье место по количеству заключенных. По разным данным, в тюрьмах страны содержится от 750 до 800 тысяч заключенных.