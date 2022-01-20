Правозащитник Райт: в американских тюрьмах заключенные умирают от голода и пыток

Заключенные, которые отбывают наказание в американских тюрьмах, подвергаются насилию и умирают от голода. Такие данные сообщил главный редактор журнала Prison Legal News Пол Райт.

Он принял участие в международной пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот», на которой эксперты говорили о проблемах в правоохранительных системах современного мира, передает ФАН. Правозащитник и эксперт по тюремной тематике США перечислил те ужасы, с которыми приходится сталкиваться заключенным в Соединенных Штатах.

По его словам, в исправительных учреждениях нередко отсутствует медицинское обеспечение. Из-за этого в течение года могут умереть около пяти тысяч заключенных. Еще одной проблемой является недостаточное количество сотрудников, так как работникам тюрем мало платят.

«Заключенные просто умирали из-за того, что их морили голодом или сжигали заживо, против них использовались шокеры и другие средства пыток. Одно из последствий переполнения тюрем и отсутствия ответственных работников — чрезмерное насилие», — поделился Райт.

Правозащитник также указал, что в американских тюрьмах есть еще одна особенность — большое количество одиночных камер, которые на деле считаются одним из видов пыток.