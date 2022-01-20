NetEase: один звонок Путина способен остановить вторжение Японии на Курилы

Президент России Владимир Путин может одним звонком остановить вторжение Японии на Курильские острова. После того, как российские военные получат соответствующий приказ, они в считанные минуты приведут в боевую готовность свои ракетные комплексы. Такое мнение выразили эксперты китайского издания NetEase, которых цитирует «ПолитРоссия».

Обозреватели напомнили, что между РФ и Японией до сих пор остается неразрешенным территориальный спор по поводу Курильских островов, что повышает вероятность эскалации конфликта. Кроме того, за последние несколько лет Токио значительно расширил свой военный потенциал. На этом фоне аналитики не исключили, что японские военные могут разрабатывать планы по решению разногласий силовым методом.

«Курилы по итогам Второй мировой войны отошли Советскому Союзу и теперь принадлежат России. В Японии же считают эти территории своей собственностью и хотят их вернуть», — отметили в издании.

wikipedia.org / Anatoly Gruzevich, VNIRO Russia/Общественное достояние

Авторы статьи предположили, что в конфликте с РФ Япония будет делать ставку на десантную операцию, поскольку страна имеет достаточно сильный флот, в состав которого входят несколько крупных десантных кораблей. При этом Токио может рискнуть и попытаться застать Москву врасплох, высадив военных на Курилах.

«Если Россия и Япония начнут полномасштабную войну, что будет делать Россия? Путин может решить этот вопрос одним телефонным звонком», — убеждены обозреватели из КНР.

В издании подчеркнули, что Владимир Путин незамедлительно свяжется по телефону с главой Минобороны Сергеем Шойгу и прикажет ему начать действовать. В таких условиях российским военным потребуется всего лишь несколько минут, чтобы нанести удар по противнику. По мнению экспертов, после первого залпа российских ракет у Токио больше не останется вопросов по Курильским островам.