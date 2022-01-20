Эксперт: подготавливаемый Польшей горячий конфликт поможет ей избежать суда в Гааге

Польша, стремясь избежать ответственности за преступления, совершенные против беженцев на белорусской границе, могут попытаться развязать локальный или глобальный военный конфликт.

Такое мнение в беседе с Федеральным агентством новостей высказал белорусский политолог, глава Центра социальных исследований науки и технологий Андрей Сыч, по словам которого польские власти должны отвечать за свои преступления в Гаагском суде, и они этом понимают.

В частности, власти Польши могут развязать войну с Белоруссией, рассчитывая, что в этом случае им не придется отвечать за действия своих пограничников и военных, которые минувшей осенью убивали беженцев на границе.

Невозможно, по словам Сыча, не заметить то, как западный военный блок НАТО наращивает военные силы на польско-белорусской границе, а также то, что и военные учения войск Альянса, и стянутая в восточные районы Польши военная техника имеют явно наступательный характер.

Также белорусский политолог напомнил о бежавшем в Белоруссию польском солдате Эмиле Чечко, который раскрыл правду о преступлениях польских военных против пытавшихся пробраться в Евросоюз беженцев. Как рассказал Чечко, на границе были убиты сотни человек.

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«Очевидно, польские элиты рассчитывают снять все эти вопросы с помощью локального или глобального горячего конфликта. В противном случае им всем придется отвечать за содеянное в Гааге», — подчеркнул Андрей Сыч.

В заключение аналитик добавил, что коллективный Запад воспринимает польско-белорусскую границу как рубеж Союзного государства России и Белоруссии, и относится ко всему, что там происходит, соответствующим образом.