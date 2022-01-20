Огромные мусорные кучи заполонили двор на Брюсовской улице в Петербурге

Проблема с вывозом мусора стала одной из наиболее острых в Санкт-Петербурге. Один из дворов на Брюсовской улице не стал исключением.

О проблеме сообщили жители дома номер 7 на улице Брюсовской. По словам местных жителей, уже на протяжении нескольких дней коммунальщики не посещали их двор, в результате чего контейнеры оказались переполнены. Люди вынуждены складывать пакеты с отходами рядом с баками — гора мусора стремительно растет, но никто не спешит ее убирать.

«Мусор не выводится от слова совсем. Писала и звонила во все возможные инстанции, результат на фото», — приводит слова одной из местных жительниц портал «Мойка78».

Проблемы с вывозом мусора омрачили петербуржцам новогодние праздники. С первых дней месяца местные жители жалуются на несвоевременную уборку контейнеров. Люди сообщают о ситуации в администрацию города, однако Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым ограничивается извинениями и не предпринимает конкретных действий для решения проблемы.