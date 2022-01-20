Зеленский отреагировал на слова Байдена о «незначительной агрессии РФ»

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова американского лидера Джо Байдена о якобы «незначительном вторжении» на территорию страны.

Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе пресс-конференции предположил, что «незначительное вторжение» РФ на территорию Украины может повлечь за собой более сдержанную реакцию Вашингтона и его союзников, нежели полномасштабное. Однако украинский коллега Владимир Зеленский возразил Байдену в своем Twitter.

«Хотим напомнить великим государствам, что незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает. Как не бывает и незначительных жертв, и маленького горя от потери близких. Говорю это как президент великой державы Украина», — написал он.

Стоит отметить, что Россия неоднократно отвергала утверждения Запада о якобы готовящемся «наступлении» на Украину. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.