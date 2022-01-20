Дмитрий Песков: Россия не участвует во внутренних делах ЦАР

Россия не вмешивается во внутренние процессы Центральноафриканской республики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 20 января.

«У нас с ЦАР отношения на различных уровнях, там есть наши военные советники, но участие во внутренних процессах ЦАР невозможно и об этом речи не идет», — сказал Песков, напоминая, что поддержка Москвы Банги носит лишь консультативный характер.

Ранее новый посол РФ в ЦАР Александр Бикантов назвал боевиков незаконной группировки 3R возможными убийцами российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Таким образом он напомнил о версии, впервые выдвинутой сотрудниками издания Bangui Matin в 2021 году.

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По словам дипломата, корреспонденты передвигались ночью без охраны по трассе Декоа — Сибю, без соблюдения минимальных требований безопасности.

«По предварительной версии, их остановили и убили боевики из незаконного вооруженного формирования 3R», — отметил Бикантов.

Также посол дал высокую оценку деятельности российских военных инструкторов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера». Именно благодаря поддержке отечественных специалистов, занимающихся с разрешения Совбеза ООН подготовкой личного состава силовых ведомств ЦАР, правительственная армия FACA смогла восстановить безопасность практически на всей территории страны.