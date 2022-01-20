Sohu: новейшее оружие России обратило в бегство самолет НАТО на подлете к Крыму

Разведывательная операция НАТО над водами Черного моря обернулась провалом. Столкнувшись с неизвестным оружием России, самолет Королевских ВВС Великобритании был вынужден изменить курс и полететь в обратном направлении. Об этом заявили эксперты китайского издания Sohu.

Аналитики напомнили, что на прошлой неделе Россия провела серию переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности, однако сторонам так и не удалось достичь значительного прогресса. Вашингтон отказался идти на компромисс с Москвой по поводу нерасширения Альянса на восток и продолжил угрожать ей «невиданными» санкциями.

Авторы статьи предупредили, что на этом фоне РФ следует готовиться к продолжению военных провокаций со стороны западных стран вблизи своих границ. По их словам, чаще всего военные НАТО будут наведываться в Черноморский регион.

«НАТО продолжит отправлять свои силы к России и провоцировать ее», — убеждены авторы статьи, которых цитирует «ПолитРоссия».

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Впрочем, кажется, Москва уже подготовилась к визиту незваных гостей. Не так давно самолет Королевских ВВС Великобритании пытался приблизиться к российским водам вблизи Крыма, однако в скором времени был вынужден изменить свой курс, будто бы обходя некое невидимое препятствие, а затем и вовсе полетел в обратном направлении.

«После того, как британский самолет-разведчик недавно вошел в международное воздушное пространство над Черным морем, он сразу же направился к границам России. В полете воздушное судно совершило странный маневр и немедленно вернулось на базу», — рассказали обозреватели Sohu.

Авторы статьи назвали странным поведение разведывательных сил НАТО в Черном море — по их мнению, причиной таких маневров могло стать секретное российское оружие. Вероятно, западные военные попали в зону действия новой системы радиоэлектронной борьбы, аналогичной РЭБ «Красуха».

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«Это не первый случай, когда самолеты НАТО оказываются в такой ситуации. Некоторое время назад нечто подобное произошло с самолетом ВВС США на подлете к границам РФ», — напомнили эксперты.

Тем не менее, продолжили аналитики, несмотря на свою мощность, радиуса действия «Красухи» не хватило бы для отпугивания самолета Королевских ВВС Великобритании. Это означает, что РФ могла разрабатывать в тот момент новый тип системы радиоэлектронной борьбы, что попросту совпало с маневрами британцев, указали в Sohu.

«Похоже, что у НАТО должна сильно болеть голова. Если западные военные не разберутся с этим загадочным оружием, то их самолеты продолжат испытывать трудности», — резюмировали эксперты из КНР.

Ранее стало известно, что в Черное море ускоренно направится испанский фрегат Blas de Lezo, который будет действовать в рамках миссии НАТО. Как заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, государство является серьезным союзником по Альянсу, в частности, на территории Латвии, по ее оценке, развернуты более 350 человек.