Заявления украинских экспертов об успешности «наглой и наступательной» дипломатии Киева, который якобы заставляет Запад помогать Украине, не вызывают ничего кроме смеха.

С такой реакцией, в частности, столкнулся украинский политолог Сергей Запорожский, которого высмеяли за подобные откровения в студии политического ток-шоу «Время покажет» на Первом телеканале.

Как подчеркнул Запорожский, времена, когда Украина была вынуждена обращаться к Западу с протянутой рукой, надеясь на то, что тот выделит ей помощь, давно прошли. Теперь, по словам киевского эксперта, Украина уже требует у Европы, в основном у Германии, более активной помощи и поддержки.

Эти слова привели в недоумение других участников передачи.

«Сереж, я у тебя могу миллион долларов потребовать – и что?», — поинтересовался у Запорожского политолог Геворг Мирзаян.

Украинский эксперт, однако, не позволил сбить себя с мысли и продолжил эмоциональное выступление. По его словам, в Киеве не одобрили поведения Германии, которая извинилась перед Россией за вред, причиненный в ходе Второй мировой войны. По словам Запорожского, Россия все равно является «агрессором», и этого достаточно, чтобы коллективный Запад направлял все силы на помощь Украине.

В этот момент украинскому эксперту напомнили, что обещания помощи, которые Украине щедро дают западные партнеры, крайне редко воплощаются в реальную поддержку.

«Наступательная дипломатия приносит результат – посмотрите, сколько слов из разных европейских и не только стран в пользу Украины. Поддерживают, приезжают, беседуют – никто от Украины не устает», — похвастался Запарожский.

ФБА «Экономика сегодня» /

При этом он напомнил о коллективном обращении 73 представителей немецкой интеллигенции к правительству ФРГ, в котором они потребовали, чтобы Берлин скорректировал политику по отношению к России.

Запорожский отметил, что не знает, заметили ли это обращение в Москве, но на Украине, по его словам, надеются, что Германия из «аморфной страны» превратится в полноценного лидера Евросоюза.

В ответ ведущий ток-шоу Артем Шейнин высмеял масштаб события, которому в Киеве придают такое большое значение.

«73 немецких интеллигента – это, конечно, фактор, который перевесит всю эту дурацкую геополитику. Недооценил я это. Разговаривать уже не о чем», — иронично прокомментировал Шейнин.

Также телеведущий добавил, что не ставит Запорожского на место только потому что тот, наглядно демонстрирует телезрителям украинский подход к международной политике.

Pr Scr youtube.com / Новости на Первом канале

Скандальные выступления украинского эксперта представляют собой «абсолютное отражение реальности» не только в том, что касается внутренних украинских процессов, но и переговоров нынешних украинских властей с западными партнерами, отметил Шейнин.

А для России, по его словам, главный вопрос заключается в спектре возможных последствий такого подхода Киева к ведению внешней политики.