Погребинский описал сценарий отказа США принимать ультиматум РФ

Американцам придется согласится на выполнение выдвинутых Россией условий после того, как Москва объяснит Вашингтону, чем именно она готова ответить на негативный ответ Соединенных Штатов.

Об этом, комментируя в эфире украинского телеканала «Первый независимый» российско-американский диалог по гарантиям безопасности, заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Я думаю, что, если Российская Федерация получит жесткий негативный ответ, в который я лично не верю, она объяснит США, какие контругрозы они будут наращивать для того, чтобы их услышали. Я считаю, что американцам нет никакого резона ставить под угрозу собственную безопасность ради того, чтобы, к примеру, в Очакове появилась военная база НАТО», — заявил украинский политолог.

Поэтому, по его словам, скорее всего у Москвы есть шансы добиться от Вашингтона выполнения многих своих требований по гарантиям безопасности. Но пока между Россией и США будет продолжаться диалог на эту тему, Украине придется оставаться в напряжении, ожидая, не произойдет ли чего-то действительно страшного.

«Я надеюсь, что не случится», — добавил Погребинский.

Федеральное агентство новостей /

Напомним, ранее в Киеве прокомментировали прошедшие в начале года трехступенчатые переговоры России по предложенным ею проектам договоров о гарантиях безопасности с США, НАТО и ОБСЕ. Как отметили в Киеве, переговоры прошли благоприятно для Украины, так как в них не участвовали представители Киева.

При этом в Москве выразили надежду на то, что Запад согласится на предложения России, так как в НАТО хорошо отдают себе отчет в том, какими военно-техническими возможностями обладает РФ.