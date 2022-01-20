Лукашенко утвердил указ о проведении референдума по изменению Конституции 27 февраля

Белорусский президент Александр Лукашенко утвердил указ о проведении республиканского референдума по вопросу внесения изменений в Конституцию страны, передает пресс-служба лидера.

Согласно тексту документа, проведение народного голосования по внесению изменений и дополнений в Основной закон республики назначено на 27 февраля 2022 года.

«Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?» — гласит вопрос, который будет в бюллетене для голосования.

Сам Александр Лукашенко ранее заявил, что в основе любых изменений должна лежать Конституция. По словам главы государства, в республике все процессы должны проходить в соответствии с законодательством.