России удалось более чем на треть увеличить несырьевой неэнергетический экспорт

Россия в 2021 году нарастила объемы несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) на 36%. Об этом рассказали аналитики «Российского экспортного центра» (РЭЦ).

Стране удалось выйти на уровень более 191 млрд долларов. Предварительные данные превышают прогноз центра, который он давал в 2021 году.

«По итогам января-ноября 2021 года несырьевой неэнергетический экспорт России составил 170,5 млрд долларов, а по результатам целого года мы оцениваем рост ННЭ в 36% — до более чем 191 млрд долларов, что стало новым историческим максимумом», — цитирует РИА Новости руководителя РЭЦ Веронику Никишину.

Рост показателя наблюдался практически во всех товарных сегментах. Однако наиболее масштабное увеличение было зафиксировано в отраслях черных и цветных металлов, удобрений, продукции деревообработки, химических веществ, пластмасс и энергооборудования, уточнила Никишина.

Среди российских городов ростом экспорта отличилась Москва. Столица увеличила объем продажи высокотехнологичных товаров за границу на 14,3%.