Четверо украинцев попали в санкционный список США по России

Министерство финансов США пополнило список санкций по России. Соответствующая публикация появилась на сайте американского ведомства.

В перечень попали физические лица, которые якобы связаны с «причиняющими вред» действиями Москвы за рубежом. Под ограничения попали депутаты Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Тарас Козак и Олег Волошин, бывший член украинского парламента Владимир Олейник и экс-замглавы СНБО Владимир Сивкович.

О планах Белого дома по антироссийским санкциям ранее высказался министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он призвал президента США Джо Байдена быть решительнее в этом вопросе.