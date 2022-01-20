Путин присвоил звание Героя труда главе «Газпрома» Миллеру

Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил главе «Газпрома» Алексею Миллеру звание Героя труда.

Соответствующий указ был опубликован 20 января на официальном портале правовой информации. Звание присвоено «за особые трудовые заслуги перед государством и народом».

«Присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Миллеру Алексею Борисовичу — председателю правления, заместителю председателя совета директоров ПАО «Газпром», город Санкт-Петербург», — гласит документ.

Ранее стало известно, что глава государства наградил Минтимера Шаймиева орденом Святого апостола Андрея Первозванного за выдающиеся заслуги перед государством и многолетнюю плодотворную общественную деятельность. Президент России также направил Шаймиеву поздравительную телеграмму по случаю 85-летнего юбилея.