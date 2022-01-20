Спасатели нашли тело двухлетнего ребенка на пепелище дома в Воронежской области

Огонь охватил жилой дом в селе Айдарово Рамонского района. Жертвой пожара стал двухлетний мальчик. Об этом информирует пресс-служба СУ СК России по Воронежской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера около 10 часов утра. На место были направлены десять сотрудников МЧС. После того как пламя потушили, спасатели обнаружили тело ребенка с ожогами. Также пострадал 40-летний мужчина. Его доставили в медицинское учреждение.

Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Следователи проводят осмотр участка, где произошел пожар, и опрашивают очевидцев. Назначен ряд экспертиз.