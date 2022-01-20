Эксперты назвали сроки полного отказа от бумажных денег

Доля наличных денег может постепенно сокращаться вплоть до минимальных значений. Эксперты телеканала «360» рассказали о расширении приема безналичной оплаты и появлении альтернативного инструмента с похожими характеристиками.

Оплата онлайн стала гораздо проще. Люди по всему миру пользуются системами виртуальных кошельков. По словам шеф-редактора журнала «Инвест-Форсайт» Константина Фрумкина, существуют и другие технологии, которые могут исключить частные банки из системы расчетов. Одна из таких — криптовалюта, другая — цифровой рубль.

После запуска цифрового рубля россияне начнут рассчитываться исключительно цифровой наличностью. В услугах кредитных организаций больше никто не будет нуждаться.

Член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям Арсений Поярков уверен, что будущее за биометрией. Она уберет посредников, останется лишь софт.

Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин не видит альтернативы наличным деньгам. Он отметил, что у граждан не отпадет необходимость в бумажных купюрах, по крайней мере еще в ближайшие 30 лет.