Политологи предрекли развал коалиции ФРГ из-за расследования против руководства «Зеленых»

Немецкий политолог Александр Рар назвал «типичной» внутриполитической схваткой расследование против лидеров партии «Зеленые». По его словам, разбирательство может очень сильно навредить фракции, однако едва ли приведет к отставкам.

«Это не преступление. Я ни в коем случае не хочу защищать "Зеленых", моя первая реакция была, когда я это услышал, — просто возмущение. Потому что они всегда выступают за чистоту политики, высшую мораль в политике. Но в то же время можно сказать, что это ведь в самых маленьких размерах. И они не единственные, кто себе приписывал бонусы», — отметил он в беседе с РИА Новости.

Накануне в Германии начали расследование против главы МИД Анналены Бербок, которая буквально за день до этого еще беседовала с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве. Новоиспеченного немецкого дипломата, министра экономики ФРГ Роберта Хабека и еще четырех членов партии «Зеленые» подозревают в незаконном получении «коронавирусных» выплат, передает Welt.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

По данным берлинской прокуратуры, в 2020 году руководство партии, в настоящее время входящей в коалиционное правительство Германии, незаконно назначило себе и получило надбавки в размере €1,5 тыс. каждый. Помимо сопредседателей политсилы Бербок и Хабека в деле фигурируют другие члены президиума «Зеленых» — Рикарда Ланг, Джамиля Шефер, Михаэль Келлнер и Марк Урбач.

Уточняется, что все подозреваемые, за исключением Урбача, входят в состав бундестага и обладают политической неприкосновенностью. В этой связи перед началом расследования правоохранительные органы уведомили о ситуации председателя немецкого парламента Бербель Бас.

Как сообщил представитель прокуратуры Мартин Штельтнер, расследование было начато после нескольких жалоб от «частных лиц», которые ссылались на сообщения в СМИ за прошлый год. Министерские посты Бербок и Хабек заняли зимой 2021-го после смены правительства.

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Примечательно, что незаконные рождественские бонусы стали чуть ли не главной темой в немецкой прессе во время жаркой избирательной кампании в Германии. Скандал негативно отразился на рейтинге Бербок, которая в тот момент выдвигалась на пост канцлера страны. Политик призналась, что изначально не задекларировала партийные бонусы с 2018 по 2020 год (более €25 тыс.), однако позднее исправила свою оплошность.

«Я, конечно, зверски разозлилась на себя за собственную ошибку», — передает слова Бербок издание Welt.

Тем не менее глава МИД ФРГ заверила, что руководство партии в полном объеме сотрудничает с прокуратурой и рассчитывает, что расследование вскоре закончится. Бербок добавила, что выплаты, ставшие яблоком раздора, «уже возвращены обратно».

«Мы в полном объеме работаем с органами следствия, чтобы ситуация была быстро и полностью расследована. Затем глава будет окончательно закрыта», — заявила она на пресс-конференции в Берлине.

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Рар убежден, что скандал с выплатами — это типичная попытка оппозиционных сил ударить по репутации «Зеленых», чтобы они «не казались такими чистыми и пушистыми». Впрочем, даже если рейтинг партии и снизится, то ненадолго — по прогнозу эксперта, о случившемся забудут уже через неделю.

«Отставки не будет. Но если будет выясняться, что они на каком-то этапе врали, то тогда будет проблема. Однако они же сами как руководство партии договорились, решили, что им нужно чуть выплатить. Это выглядит некрасиво, неморально, но это не преступление», — подчеркнул Рар.

С версией немецкого политолога согласился доцент РГГУ Вадим Трухачев, указавший, что далеко не всех в ФРГ устраивает, что экологическая партия, будучи наиболее «несистемной и безответственной» вошла в правящую коалицию наряду с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) и свободными демократами.

«Поэтому их противники стараются зацепиться за любую соломинку, а тут "Зеленые" сами дали повод за себя зацепиться. Толком в свое оправдание так ничего и не сказали», – отметил Трухачев.

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Однако эксперт не исключил, что расследование может завершиться отставкой и развалом правящего альянса. Он напомнил, что в свое время на финансовом скандале погорели федеральный президент ФРГ Кристиан Вульф и экс-канцлер Гельмут Коль.

«Все это может сказаться на результатах "Зеленых" на земельных выборах, а потом и на выборах в бундестаг. Это тянет на политическое забвение», — считает политолог.

В свою очередь заведующий кафедрой политологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин полагает, что эта ситуация нанесет ущерб авторитету, прежде всего, Анналены Бербок, которая и без того находится в шатком положении. Эксперт напомнил, что ее позиция в экономической сфере и по отношению к другим странам вызывает большую критику и внутри страны, и за рубежом.