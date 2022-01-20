Просьбам Зеленского о новых санкциях против РФ дали оценку в Госдуме

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик оценил призыв президента Украины Владимира Зеленского к США о введении новых санкций против РФ. Народный избранник заявил, что Москва имеет полное право разорвать дипломатические отношения со странами, которые присоединяются к антироссийским санкциям.

Белик напомнил Киеву, что Россия не собирается вводить войска на Украину, а все обвинения, звучащие со стороны Запада, являются бездоказательными.

«Наша страна не собирается вторгаться [на Украину], а санкции нужно ввести, по мнению Зеленского, видимо, в качестве превентивных мер. Всем давно известно, что без команды или одобрения извне лидер, наверное, сейчас только на словах "независимой" Украины никаких заявлений делать не будет», — уверен Белик.

wikipedia.org / Hermes3g / CC BY-SA 4.0

Депутат обратил внимание, что для Украины выгодно запугивать свое население и «обвинять Россию во всех проблемах».

«Кроме того, это отличный предлог для размещения военной техники рядом с Россией. Россия не собирается нападать, но при этом наша страна будет действовать в соответствии с необходимостью обеспечить свою безопасность и спокойно наблюдать за тем, как наступательные вооружения стягиваются к нашим границам, не собирается», — объяснил депутат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вводить санкции против России «после вторжения» уже не будет смысла, и нужно это сделать как можно скорее.