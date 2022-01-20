Бывший генсек НАТО Робертсон рассказал о напугавшей поляков шутке Путина про «Дом Советов»

Шутка российского президента Владимира Путина во время первого заседания Совета РФ — НАТО напугала членов Североатлантического альянса, заявил бывший генеральный секретарь военного блока Джордж Робертсон.

По словам политика, в рамках заседания Владимир Путин обратился к нему и в шутку предложил переименовать штаб-квартиру НАТО. Бывший генсек подчеркнул, что благодаря мастерству присутствующего переводчика, который сумел уловить игру слов, удалось удачно донести слова президента до западных представителей.

«Он сказал: «Я заметил, господин генеральный секретарь, что вы не только председатель Североатлантического совета, но и председатель Совета евроатлантического партнерства, а теперь еще и председатель Совета Россия — НАТО. Могу ли я предложить переименовать штаб-квартиру НАТО в Дом Советов?"» — сказал Робертсон.

Британский политик отметил, что в британской интерпретации это звучало как «House of Soviets».

Собеседник Foreign Policy обратил внимание, что шутка Владимира Путина вызвала особое беспокойство у делегатов от Польши и привела их в ужас.

«Но это была шутка, такая тогда царила атмосфера», — заключил бывший генсек НАТО, указав на успех прошедших переговоров.

Путин ранее заявил, что военное присутствие НАТО на Украине создает угрозу России. По его словам, Москва была обманута, когда Запад пообещал ей не проводить расширение военного блока на восток.