Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Навального по иску бизнесмена Пригожина

Второй кассационный суд общей юрисдикции не удовлетворил жалобу Алексея Навального на решение Черемушкинского районного суда Москвы и апелляционное определение Мосгорсуда по иску бизнесмена Евгения Пригожина, сообщила пресс-служба компании «Конкорд».

Заседание кассационного суда состоялось 20 января. Навальный попытался опротестовать наложенное на него обязательство удалить оскорбительные сведения о Пригожине, а также выплатить компенсацию за причиненный моральный вред. Кроме того, была установлена неустойка за неисполнение судебного акта. Однако суд оставил в силе ранее принятые решения.

«По итогам рассмотрения, суд оставил ранее принятые по делу судебные акты без изменения, кассационную жалобу Навального без удовлетворения», — отмечает пресс-служба «Конкорда».

В октябре Мосгорсуд рассмотрел апелляционные жалобы блогеров Алексея Навального и Владимира Милова на решение Черемушкинского районного суда Москвы по иску Евгения Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации. Решения суда первой инстанции были оставлены без изменений.

Ранее сообщалось, что правоохранители возбудили уголовное дело по факту клеветы со стороны Милова в отношении бизнесмена Евгения Пригожина. Недостоверные сведения были размещены в Сети.