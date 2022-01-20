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Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Навального по иску бизнесмена Пригожина

Общество
Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Навального по иску бизнесмена Пригожина

Второй кассационный суд общей юрисдикции не удовлетворил жалобу Алексея Навального на решение Черемушкинского районного суда Москвы и апелляционное определение Мосгорсуда по иску бизнесмена Евгения Пригожина, сообщила пресс-служба компании «Конкорд».

Заседание кассационного суда состоялось 20 января. Навальный попытался опротестовать наложенное на него обязательство удалить оскорбительные сведения о Пригожине, а также выплатить компенсацию за причиненный моральный вред. Кроме того, была установлена неустойка за неисполнение судебного акта. Однако суд оставил в силе ранее принятые решения.

«По итогам рассмотрения, суд оставил ранее принятые по делу судебные акты без изменения, кассационную жалобу Навального без удовлетворения», — отмечает пресс-служба «Конкорда».

В октябре Мосгорсуд рассмотрел апелляционные жалобы блогеров Алексея Навального и Владимира Милова на решение Черемушкинского районного суда Москвы по иску Евгения Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации. Решения суда первой инстанции были оставлены без изменений.

Ранее сообщалось, что правоохранители возбудили уголовное дело по факту клеветы со стороны Милова в отношении бизнесмена Евгения Пригожина. Недостоверные сведения были размещены в Сети.

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