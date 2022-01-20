Хазин рассказал о будущем России после отмены доллара

Авторы антироссийских санкций в США рассчитывают, что, если России будет запрещено проводить транзакции в долларах, она этого не выдержит. Но в мире уже есть страны, которые своим примером доказали, что можно жить с отмененным долларом.

Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» рассказал эксперт-экономист Михаил Хазин, который сделал прогноз о том, что именно случится, если власти США приведут в действие свои угрозы о новых «адских санкциях» против Москвы.

«Ну хорошо, ну отменили доллар. Но у нас есть пример страны с отмененным долларом — это Иран», — напомнил эксперт.

Несмотря на то, что Иран гораздо меньше России, эта страна, тем не менее продолжает жить и выстраивать свою экономику после запрета использовать доллар.

Те страны, для которых важно продолжать сотрудничество с Россией, будут его продолжать, уверен Хазин. А в число этих стран входят Китай, Индия, Иран – страны, общее население которых составляет около трех миллиардов человек.

«И не надо думать, что Индия с радостью не будет общаться с Россией, это смешно», — добавил экономист.

flickr.com / Matt Johnson / CC BY 2.0

Напомним, ранее американский президент Джо Байден в очередной раз пригрозил России, что в случае «вторжения» на Украину против нее будут введены новые «невиданные» санкции.

При этом Байден отметил, что вся мощь американских санкций, в том числе и лишение долларовых транзакций, обрушится на Россию лишь в случае полномасштабного вторжения, а если вторжение будет незначительным, то против Москвы будет введена только часть ограничительных мер.