Депутат Госдумы Белик выявил противоречивые тезисы в словах Байдена о России

Президент США Джо Байден противоречит сам себе, поскольку одновременно пытается втянуть России в конфликт с Украиной и ввести невиданные санкции. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

Член думского комитета по международным делам проанализировал высказывание американского лидера о России. По словам Белика, тезисы главы государства противоречат сами себе.

«Он «опасается» втягивания НАТО в потенциальный конфликт на Украине, при этом в случае эскалации вокруг нее обещает России «катастрофу"… Если учесть тот факт, что Штаты всячески пытаются вовлечь нашу страну в конфликт с Украиной, из его уст угрозы России невиданными санкциями звучат как минимум странно», — заметил политик.

Белик добавил, что действия со стороны Вашингтона перешли все возможные красные линии. Москва будет действовать, как положено, когда наступательные вооружения размещаются около ее границ.

Ранее Джо Байден провел пресс-конференцию. В ходе мероприятия он заявил, что американцам самим следует определять, насколько его умственное состояние соответствует должности президента.