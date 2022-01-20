МИД ФРГ: Германия и Франция приложат все усилия для возобновления «нормандского формата»

Франция и Германия будут работать над возобновлением «нормандского формата». Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Глава немецкого МИД отметила, что Берлин и Париж приложат все усилия для оживления контактов. «Нормандский формат» является важнейшей нитью существующего сегодня диалога.

«"Нормандский формат" относится к четырем важнейшим нитям диалога, которые у нас есть в эти дни. Поэтому мы совместно с Францией, я лично с (главой МИД ФРанции. — Прим.ред.) Жан-Ивом ле Дрианом, сделаем все, чтобы вновь наполнить этот формат жизнью», — говорится в комментарии Бербок.

Блинкен прибыл в Берлин после визита в Киев. Там он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой. Госсекретарь также переговорит с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Встреча состоится 21 января в Женеве.