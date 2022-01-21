«Резиновый кризис». В КНДР назрел дефицит шин и бензина

В Северной Корее наступил настоящий «резиновый кризис» – в стране закончились автомобильные шины, поэтому рабочие машины месяцами стоят без дела, сообщает Radio Free Asia (RFA).

Автомобили – довольно редкое явление на территории КНДР, особенно за пределами Пхеньяна. Но теперь даже владельцы личного транспорта не могут им воспользоваться, потому что поставки комплектующих деталей из-за рубежа резко сократились. Дело в том, что руководитель страны и глава местного Госсовета Ким Чен Ын приказал закрыть границы из-за угроз коронавирусной пандемии.

Журналисты пишут, что большое количество транспорта в стране закреплено либо за армией, либо за госкомпаниями, однако местные предприятия могут удовлетворить нужды только военных. Отмечается, что даже использованные шины в стране являются дефицитным товаром.

«Новые шины встречаются крайне редко, и даже подержанные трудно найти», — рассказал анонимный источник в администрации транспортной компании в провинции Хамген-Пукто.

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Также один из источников RFA рассказал, что 50% автомобилей, которые принадлежат его компании, не эксплуатируются вовсе из-за катастрофической нехватки бензина. Производства простаивают, а немногочисленные «частные» фермерства умирают на глазах из-за проблем с логистикой.

«Водители используют шины до тех пор, пока протекторы не изнашиваются, поэтому стало нормой повторно использовать порванные шины, приделав к ним кусок старой камеры. Иногда их устанавливают под углом, так как используемые шины часто не подходят по размерам технических характеристик автомобиля», — посетовал инсайдер RFA.

В Северной Корее только самые прибыльные компании (к примеру, рыболовные) имеют достаточно средств, чтобы поддерживать свою транспортную логистику. Другим приходится вовсе отказываться от автомобиля в надежде на «лучшие времена».

Ранее в КНДР закончились удобрения, поэтому Ким Чен Ын, дабы предотвратить массовый голод в стране, пошел на отчаянные меры — ввел квоты на производство навоза и мочи.