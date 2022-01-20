Опасный маневр в космосе. Обломки советского аппарата едва не сбили китайский спутник

Спутник КНР почти столкнулся с обломком советского разведывательного аппарата в ночь на 18 января. О возможном «чрезвычайно опасном столкновении», которого удалось избежать разве что чудом, сообщила китайская газета South China Morning Post.

По данным журналистов, часть разбитого корабля СССР пролетела на расстоянии всего 14,5 метра от научно-исследовательского спутника Поднебесной. Происшествие в Китае охарактеризовали как «очень редкое», поскольку обычно космический мусор удается облететь за несколько километров.

«Если приближается какой-либо мусор, наши спутники должны быть экстренно уведомлены и заранее выполнить некоторые маневры, чтобы избежать столкновения, что на данный момент является наиболее практичным подходом», — рассказал заместитель директора центра по космическому мусору CNSA Лю Цзин.

wikimedia.org / Miguel Soares / CC BY-SA 4.0

По данным Китайского национального космического управления (CNSA), фрагмент принадлежит советскому спутнику «Целина-Д». Он был запущен на орбиту в 1982 году, спустя несколько лет выведен из строя и сбит российскими военными 15 ноября 2021 года в рамках плановых испытаний нового оружия (подробности в Минобороны не раскрывают). В результате за пределами Земли оказалось облако космического мусора из 1,5 тысячи обломков.

Большая их часть находятся на высоте от 400 до 1100 км от Земли. В этом же радиусе располагаются несколько сотен китайских спутников, а потому риск столкновения в ближайшем будущем до сих пор останется высоким, заключили в CNSA.