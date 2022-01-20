Утилизация отходов не повлияет на стоимость алкоголя и косметики

Нормативы утилизации отходов, которые будут введены в РФ для импортеров, никак не повлияют на цены на алкоголь, косметику и другие товары, заявили в аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко.

Механизм ответственности импортеров за ввезенный товар действует в разных странах. В большинстве случаев он ограничен экосбором. В России расширенная ответственность производителя (РОП) направлена на утилизацию упаковки и товаров, а также на улучшение экологической ситуации.

Импортеры при ввозе товаров в РФ должны гарантировать, что смогут самостоятельно утилизировать упаковку или заплатить экосбор. Это позволит избежать попадания упаковки и товаров на мусорные полигоны, поясняет телеканал «360».

«Мы не видим предпосылок для повышения цен, ответственность бизнеса существует уже не один год. Сейчас речь идет об установлении прозрачной системы и введении контроля за реализацией бизнесом своих обязательств», — сообщили в аппарате вице-премьера.

Важно четко отладить работу для определения размеров взносов компаний операторам системы РОП за сбор и утилизацию отходов, с учетом материалов, из которых сделана упаковка. На стоимости товаров, ввозимых в РФ из-за пределов ЕАЭС (в основном это косметика, алкоголь и электроника), это никак не отразится.

РОП в России существует с 2015 года. За это время выяснилось, что сумма, поступившая от экосбора (3,7 млрд рублей), гораздо меньше, чем оплата населением услуги по вывозу мусора (193 млрд рублей). Некоторые компании подделывали акты об утилизации упаковки, а на самом деле отвозили свои отходы на мусорные полигоны.

Концепция РОП, утвержденная в декабре 2021 года, обязывает производителей отвечать за утилизацию упаковки. Компании имеют право сами заниматься утилизацией, заключать договора с организациями или платить экосбор.