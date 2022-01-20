Более 300 ковидных пациентов в Петербурге подключены к аппаратам с ИВЛ

Сотни жителей Петербурга попали в реанимации с коронавирусом, гласят данные оперативного штаба.

По состоянию на 20 января, в больницы Северной столицы поступило 414 новых пациентов с коронавирусом. Всего на лечении в стационарах с COVID‑19 и пневмониями Петербурга находится 5 533 человека.

Болезнь протекает в тяжелой форме у 578 жителей города не Неве. Из них 347 пациентов вынуждены бороться за жизнь с помощью аппаратов искусственной вентиляции легких.

Обстановка с коронавирусом в Петербурге остается напряженной. Сотни учителей и свыше тысячи учащихся общеобразовательных заведений города болеют коронавирусной инфекцией. Губернатор Александр Беглов уверял, что к середине января в Северной столице уже сформируется коллективный иммунитет к COVID-19, но статистика говорит об обратном.