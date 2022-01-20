Ведущий Соловьев призвал Украину и Прибалтику вернуть миллионные долги Российской империи

Украина и государства Прибалтики не имеют права критиковать Россию, пока не вернут ей все долги, накопившиеся еще с имперских времен. Об этом заявил известный журналист и телеведущий Владимир Соловьев.

Угрожающее заявление авторитетного телеведущего попало в Сеть после одного из эфиров. Соловьев не скрывал раздражения по поводу резко изменившейся позиции Эстонии, Литвы, Латвии и Украины после распада СССР. Особенно ярко на международной арене выступает официальный Киев, постоянно твердя о своей независимости и пытаясь вербально задеть Киев и Москву.

Не отстают и страны Балтии, фактически превратившие русофобию в официальную идеологию, Однако, отметил Соловьев, все эти государства закрывают на собственные долги перед Московским царством и Российской империей.

Так, например, Киев фактически был выкуплен у Польши царем Алексеем Михаиловичем в 1686 году в рамках договора о «Вечном мире» с Речью Посполитой. Позднее Петр I в 1721 году за более чем два миллиона имперских рублей выкупит у Швеции территории современных Финляндии, Литвы, Латвии и Эстонии.

«Извините, мы же Киев купили у Польши за 100 с небольшим тысяч рублей. Ну и Прибалтика. Мы много чего покупали. Интересно: если они хотят свободы — пусть хотя бы заплатят, деньги вернут», — высказался Владимир Соловьев.

Ранее глава МИД Украины серьезно оконфузился, демонстрируя госсекретарю США Энтони Блинкену карту исторически подконтрольных Киеву земель. Помимо Крыма, в «украинские» территории ошибочно были включены Кубань и Таганрог, а также ряд регионов современной Польши.