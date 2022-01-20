В Пакистане женщине вынесли смертный приговор за сообщения в WhatsApp

Богохульные сообщения в WhatsApp и Facebook привели 26-летнюю жительницу Пакистана Анику Атик на скамью подсудимых, где ей вынесли смертный приговор.

Суд признал женщину виновной в богохульстве. Доносчиком оказался знакомый Атик. Он заявил в полицию, что девушка присылала ему в мессенджере карикатуры на пророков и посты, критикующие исламских святых. По его словам, подобное она отправляла и другим пользователям в Facebook.

Доносчик выразил уверенность, что подсудимая специально оскорбляла религиозные убеждения мусульман. Сама Атик отказалась признавать вину, заявив, что остается верующей. В зале суда она сказала, что мужчина решил отомстить ей за отказ поддерживать дружбу и намеренно втянул ее в религиозный спор.