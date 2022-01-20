«Угрозы с Украины». Названа причина отказа Поклонской от должности посла в Кабо-Верде

Бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская решила не вступать в должность посла РФ в Кабо-Верде «из-за угроз недоброжелателей со стороны Киева». Такое предположение выдвинул известный российский политолог Максим Жаров.

По словам эксперта, Поклонская часто получала угрозы в свой адрес со стороны граждан Украины. Достаточно вспомнить недавнее нападение на ее дом в Крыму. Если бывший депутат Госдумы «пропадет с радаров» на некоторое время, ситуация может стабилизироваться, уверен Жаров.

«Нападение на ее [Поклонской] дом в Крыму, когда она там была. Это конкретные угрозы с Украины. Это должно приниматься во внимание. У нее есть как недоброжелатели, так и те, кто поддерживает. Должно сейчас пройти время. Не исключено, что некоторое время она побудет в тени. Тогда какая-то, может быть, политическая или общественная карьера у Поклонской будет», — рассуждает политолог.

Напомним, после назначения Поклонской на должность посла РФ в Кабо-Верде представители МИД Украины обратились к местным властям и заявили, что у нее «преступное прошлое».

Кремль пока не согласовывал новую кандидатуру на должность, от которой отказалась Наталья Поклонская. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.