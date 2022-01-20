Издание Politico сообщило о встрече представителей Евросоюза и США в Вашингтоне 7 февраля

Представители Евросоюза и Соединенных Штатов планируют провести встречу в Вашингтоне. Об этом сообщило издание Politico.

Предполагается, что в мероприятии примут участие глава евродипломатии Жозеп Боррель и еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Американскую сторону представит госсекретарь Энтони Блинкен и министр энергетики Дженнифер Грэнхолм.

«Должностные лица США и ЕС рассматривают 7 февраля в качестве даты проведения совета США-ЕС в Вашингтоне», — сказано в сообщении издания.

Ранее Жозеп Боррель заявил, что пригласил Энтони Блинкена на заседание министров иностранных дел стран Евросоюза для обсуждения России и Украины. Мероприятие состоится 24 января.