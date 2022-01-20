Совместные военно-морские учения России, Ирана и Китая пройдут в Индийском океане

21 января начнутся совместные учения военно-морских сил России, Китая и Ирана. Они пройдут в северной части Индийского океана.

В ходе учений будут отрабатываться различные виды маневров. В частности: спасение горящего корабля, освобождение захваченного судна, стрельба по мишеням, сообщает издание «EurAsia Daily». Целью тренировок является укрепление безопасности морских торговых путей, борьба с пиратством и морским терроризмом, а также обмен опытом.

Отряд российских кораблей в составе ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и большого морского танкера «Борис Бутома» прибыл в иранский порт Чахбехар для последующего участия в учениях. Планируется, что во время выполнения задач корабли посетят с заходами порты нескольких государств, в том числе Республику Сейшельские Острова.