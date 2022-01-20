Мишустин оценил преимущества нового самолета МС-21

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин побывал на борту нового самолета MC-21. Политик оценил удобства лайнера нового поколения по достоинству.

Глава правительства заявил, что салон нового самолета получился весьма просторным, отметив его удобство как для пассажиров, так и для бортпроводников. В частности, он порадовался тому, что можно пройти мимо тележки, использующейся для обслуживания пассажиров в полете.

«Для многих людей это очень важно. Это удобно», — пояснил Мишустин.

MC-21 является среднемагистральным пассажирским лайнером, разработанным Научно-производственной корпорацией «Иркут», входящей в ГК «Ростех».