Петербург стал вторым в антирейтинге регионов по ликвидации предприятий

Предприятия Северной столицы начали закрываться на фоне распространения коронавируса. Эта тенденция еще сильнее проявилась в 2021 году, сообщает Moika78.ru.

Санкт-Петербург расположился на второй строчке в списке регионов по количеству банкротств. Согласно результатам исследований компании «ЭЛКО профи» за 2021 год, более 800 компаний и крестьянско-фермерских хозяйств объявили себя неспособными выполнять финансовые обязательства.

Предприятия испытывали тяжелую нагрузку в позапрошлом году, когда началась пандемия коронавируса. Однако бизнес в городе на Неве продолжил разоряться и дальше — число банкротств в 2021-м выросло на 9,9%.

Персональные банкротства также участились в Петербурге при губернаторе Александра Беглова. С 2019 по 2020 год число горожан, прошедших через эту процедуру, выросло на 74%.