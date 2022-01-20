Лукашенко посетовал, что Путин не берет его в «сказочный рай» Тувы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку пожаловался на своего российского коллегу Владимира Путина. Это произошло в ходе встречи лидера республики с тувинской делегацией.

Глава белорусского государства во время переговоров заметил, что бы лично оценить красоту тувинской природы. По его словам, он часто упрекает Путина в том, что тот не берет его с собой, когда отправляется в СФО.

«Он (Путин. — Прим. ред.) говорит: «Слушай, ну ты мог бы уже давно сам туда слетать и посмотреть». Хотелось бы глянуть на этот сказочный край, который я видел только в кино и на картинках», — посетовал Лукашенко.

Лукашенко ранее заявил о готовности Минска значительно нарастить объем торговли с российской Тувой. По его мнению, надо «закладывать сильный фундамент» под сотрудничество.