Политолог Ищенко: глава Минобороны Казахстана Бектанов мог быть уволен за саботаж

Отставка министра обороны Казахстана Мурата Бектанова могла пройти в полном соответствии с законом и иметь все основания. Свою версию перестановок в правительстве республики высказал авторитетный политолог Ростислав Ищенко.

По словам Ищенко, отставка Бектанова была проведена в полном соответствии с законом, и не верить президенту Касым-Жомарту Токаеву нет никаких оснований. Как отметил обозреватель, перераспределение министерских портфелей в Нур-Султане имеет свою специфику и связано с клановым устройством обществе среднеазиатской республики. Однако Бектанов был уволен по вполне объективным основаниям.

«Его уволили в соответствии с законодательством. Значит, решение было правомерным. Во-вторых, я могу предположить, что армия тормозила с подавлением беспорядков. Он саботировал выполнение указов президента. Для того, чтобы армия начала работать, понадобились силы ОДКБ. У меня нет основания не верить мотивировке Токаева», — подчеркнул Ростислав Ищенко.

По мнению эксперта, Москве нет необходимости вмешиваться в происходящие в Казахстане процессы. От нового главы Минобороны Руслана Жаксылыкова, уверен эксперт, никаких неожиданностей ждать не следует — он точно так же интегрирован в клановую систему, как и Бектанов до него.