Российские корабли в Ла-Манше вызвали сильную тревогу у журналистов The Drive

Морской поход российских десантных кораблей приковывает к себе пристальное внимание западных военных, у которых особенно сильную тревогу вызвало передвижение флотилии через Ла-Манш.

О том, как страны НАТО переполошились из-за прохода шести российских десантных кораблей через пролив Ла-Манш, рассказывает американский портал The Drive, а информагентство «ПолитРоссия» приводит перевод материала на русский язык.

В частности, автор статьи – военный обозреватель портала Томас Ньюдик – сообщает, что группа кораблей Военно-морского флота РФ вышла из Балтийского моря и вошла в Ла-Манш. Группа состоит из шести больших десантных кораблей, из которых три построены по проекту 775 – «Минск», «Калининград» и «Королев» - и входят в состав Балтийского флота, а еще три из состава Северного флота – «Оленегорский горняк», «Георгий Победоносец» и «Петр Моргунов» - новейший большой десантный корабль проекта 11711.

При этом Ньюдик сообщает, что за передвижением российских кораблей внимательно наблюдают европейские страны. Так, по информации голландского сайта Marineschepen, проход трех направлявшихся к Ла-Маншу российских кораблей через международные воды Северного моря контролировало исследовательское судно Нидерландов Zr.Ms. Luymes и его вертолет NH90, которые затем передали наблюдение военно-морским судам Бельгии и Великобритании.

«Королевский флот, по-видимому, направил эсминец типа 45 HMS Dragon, чтобы следить за российскими судами, – добавил Ньюдик. – Вероятно, по крайней мере один корабль ВМС Франции был направлен для наблюдения за продвижением российских судов».

wikipedia.org / Nicky Wilson/MOD

Это пристальное внимание стран НАТО к передвижениям российских кораблей, по мнению обозревателя, свидетельствует о том, что они не на шутку встревожены действиями ВМФ России. А причиной для сильных опасений кроются в том, какими впечатляющими возможностями обладают новейшие российские десантные корабли, предназначенные для переброски и выгрузки на берег войск, военной техники и других грузов.

По мнению западных военных экспертов, группировка боевых кораблей России, возможно, направляется к Черному морю, и этот морской поход напрямую связан с обострением ситуации на Украине.