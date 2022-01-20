Конгрессмен США Бэнкс продемонстрировал проект новых антироссийских санкций

Республиканец Джим Бэнкс представил новый проект санкций против России. Соответствующая информация появилась на сайте Конгресса США.

Документ предусматривает ограничительные меры в отношении российских государственных деятелей и бизнесменов. В соответствующий список также попали некоторые журналисты, в том числе Константин Эрнст и Маргарита Симоньян.

«(Законопроект — Прим. ред.) о введении санкций в отношении Российской Федерации и для других целей», — сказано в сообщении.

Также предусмотрены санкции против газопровода «Северный поток — 2», а также связанных с ним организаций и акционеров. Отмечается, что в проекте прописано прекращение трат на диалог по кибербезопасности и стратегической стабильности.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможные новые санкции США против президента России Владимира Путина. По его словам, подобные шаги приведут к разрыву отношений между странами.