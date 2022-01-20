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Конгрессмен США Бэнкс продемонстрировал проект новых антироссийских санкций

Политика
Конгрессмен США Бэнкс продемонстрировал проект новых антироссийских санкций

Республиканец Джим Бэнкс представил новый проект санкций против России. Соответствующая информация появилась на сайте Конгресса США.

Документ предусматривает ограничительные меры в отношении российских государственных деятелей и бизнесменов. В соответствующий список также попали некоторые журналисты, в том числе Константин Эрнст и Маргарита Симоньян.

«(Законопроект — Прим. ред.) о введении санкций в отношении Российской Федерации и для других целей», — сказано в сообщении.

Также предусмотрены санкции против газопровода «Северный поток — 2», а также связанных с ним организаций и акционеров. Отмечается, что в проекте прописано прекращение трат на диалог по кибербезопасности и стратегической стабильности.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможные новые санкции США против президента России Владимира Путина. По его словам, подобные шаги приведут к разрыву отношений между странами.

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