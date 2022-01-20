Предполагаемого убийцу певца Талькова заочно арестовали в Петербурге

Следственный комитет добился меры пресечения для Валерия Шляфмана. По решению петербургского суда обвиняемый в убийстве исполнителя Игоря Талькова арестован заочно.

В настоящее время фигурант находится в Израиле. Правоохранители этой страны отказываются выдать его для уголовного преследования.

Преступление произошло в 1991 году в Северной столице. Согласно основной версии, Шляфман был директором Талькова. Во Дворце спорта он повздорил с представителем одной из певиц касательно очередности выступления. Между мужчинами началась потасовка. Шляфман выхватил пистолет у второго участника конфликта и случайно застрелил Талькова.