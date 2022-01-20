Кулеба продемонстрировал Блинкену карту Украины с Крымом и Краснодарским краем

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба показал госсекретарю США Энтони Блинкену карту страны с тремя российскими регионами.

Согласно изображению, Крым, Краснодарский край и Таганрог помечены как территория Украины. Также в составе государства были указаны некоторые регионы Польши. Соответствующее фото Блинкен прикрепил к своему посту в Twitter, в котором подвел итоги встречи с Кулебой.

«Было приятно встретиться с Дмитрием Кулебой в Киеве, чтобы подтвердить поддержку со стороны США. Мы по-прежнему привержены принципам дипломатии, но, вместе с тем, готовы вместе с союзниками и партнерами нанести серьезный ущерб России в случае агрессии против Украины», — написал американский дипломат.

Как стало известно ранее, Блинкен прибыл в Киев в рамках запланированного визита. Глава Госдепа провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским и главой МИД страны.