Депутат Госдумы Матвейчев: пациентам российских больниц нужен бесплатный Wi-Fi

В Госдуме предложили предоставить бесплатный интернет для пациентов российских больниц. Автор инициативы — депутат Госдумы Олег Матвейчев, который отметил, что пациенты медучреждений не всегда имеют возможность выйти в интернет во время лечения для связи с близкими или оплаты каких-либо услуг.

«В связи с этим прошу вас, с учетом возможностей федерального бюджета, оценить целесообразность предоставления пациентам, которые находятся на стационарном лечении в медицинских учреждениях РФ, доступа в сеть интернет с использованием технологии Wi-Fi на безвозмездной основе», — предложил Матвейчев.

Депутат также добавил, что во время пандемии для большого количества пациентов, находящихся в инфекционных отделениях, беспроводной интернет является единственным источником связи с близкими, ведь туда не пускают друзей и родственников.

Ранее похожий закон уже выдвигали на рассмотрение в Госдуме в октябре прошлого года. В больницах РФ хотели выдавать бесплатные планшеты для нуждающихся пенсионеров.