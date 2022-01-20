Чиновника из Рязани заподозрили в получении крупной взятки за приемку ремонта дороги

Замруководителя Дирекции благоустройства города Юрия Новикова задержали по подозрению в получении взятки за приемку ремонта дороги, сообщают рязанские СМИ.

По версии следствия, 64-летний мужчина через посредников получил от представителя подрядчика — московской дорожной фирмы — 200 тысяч рублей. Деньги были даны за беспрепятственное подписание документов о стоимости выполненных работ и актов по приемке ремонта участка автомобильной дороги на одной из улиц Рязани. Муниципальный контракт заключался на сумму в десять рублей.

Силовики пришли с обысками к Новикову и другим фигурантам дела. Также правоохранители обнаружили и изъяли деньги и различные документы, подтверждающие противоправные действия. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.