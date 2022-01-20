Экс-мэру Котласа Бральнину предъявили обвинение во взятках на 18 млн рублей

Правоохранители обвиняют бывшего главу Котласа Андрея Бральнина во взяточничестве на общую сумму более 18 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба СК по Архангельской области.

Уголовное дело возбуждено по ч.4, 5, 6 ст.290 (17 эпизодов получения должностным лицом взяток в значительном, крупном и в особо крупном размерах) и ч.2 ст.285 УК РФ.

По данным следствия, в период с 2014 по 2021 год Бральнин брал взятки от индивидуальных предпринимателей и представителей коммерческих организаций. Взамен чиновник беспрепятственно выдавал им документы по введению объектов в эксплуатацию.

Андрея Бральнина избрали главой Котласа в сентябре 2013 года, в прошлом году он добровольно ушел в отставку.