Год за два. Америка подводит итоги первого этапа президентства Байдена

Сегодня первые полосы американских СМИ пестрят броскими заголовками – журналисты и политологи подводят итоги первого года правления президента Джозефа Байдена, который ровно 365 дней назад назад положил руку на Библию и принес присягу на церемонии инаугурации.

Многим она запомнилась практически полным отсутствием зрителей – вместо радостных граждан перед Капитолием можно было увидеть лишь 200 тысяч американских флагов, воткнутых в газон. Вашингтон в тот день был практически на военном положении, по улицам разгуливали бойцы Нацгвардии США.

Спустя год мало что изменилось. Итогом той «искусственной» инаугурации стала «искусственная» пресс-конференция в Белом доме 19 января: почти два часа Байден отвечал на заранее заготовленные вопросы, «вызывая» журналистов по списку и читая некоторые ответы с листа.

«Как так получается, что Байден вызывает журналистов из списка, получая только "мягкие" вопросы и потом читает ответ? – возмутился бывший президент Дональд Трамп, комментируя пресс-конференцию демократа. — Мне бы это никогда не сошло с рук, да я бы и сам не стал».

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«Преступная халатность»

Судя по стенограмме встречи главы Белого дома с журналистами, Джо Байден решил посвятить символическую пресс-конференцию России и президенту Владимиру Путину. Угрозами и ультиматумами в адрес Москвы демократ «сыпал» в общей сложности около часа, успев наобещать «катастрофические последствия» в случае вторжения ВС РФ на Украину.

«Он [Путин] никогда не видел таких санкций, как те, которые я пообещал ввести, если он совершит этот шаг [нападет на Украину]», — сощурился Байден.

Предположение экспертного сообщества о том, что в рядах НАТО давно зреет раскол, президент Соединенных Штатов косвенно подтвердил, заявив, что в Альянсе «нет единого мнения о действиях в случае эскалации вокруг Украины». При этом он уточнил, что принятие вотчины президента Владимира Зеленского в состав НАТО «маловероятен».

То, с какой настойчивостью труженики пера допытывались подробностей о «нападении РФ на Украину», отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Как будто [журналисты] не знают ничего о провокациях киевского режима и их поддержке Вашингтоном. Что это? Святая простота или непозволительная наивность? Думаю, преступная халатность», — написала она в своем Telegram-канале.

Telegram / Мария Захарова

Байден признал, что прогресса в недавних переговорах по гарантиям безопасности добиться не удалось, а значит еще одна встреча с Путиным «вполне возможна». Российский президент, по мнению представителя Демпартии, пока «испытывает Запад и НАТО», но полномасштабной войны не хочет.

Когда вопросы про РФ и Украину закончились, Байден вскользь упомянул Китай («Мы еще не пришли к этому [чтобы отменять торговые пошлины в отношении Пекина]») и Иран («Сдаваться еще рано. Определенный прогресс [по СВПД] присутствует»).

В заключение 46-й президент США намекнул, что собирается баллотироваться на второй срок в 2024 году. Его напарником по предвыборной гонке вновь станет Камала Харрис, которая также рискнет еще раз попробовать себя в роли вице-президента.

instagram.com / kamalaharris

Взлеты и падения

Подводя итоги первого года президентства, Байден не отличался самокритичностью. Число рабочих мест – рекордно высокое, уровень безработицы – у самой низкой отметки, инфляция – уже практически под контролем.

«[Есть] вызовы в сфере здравоохранения, экономики. Однако мы справляемся. И не просто справляемся. Мы закладываем основу для будущего, в котором Америка одержит победу в XXI веке путем создания рабочих мест рекордными темпами», — похвастался демократ.

Политологи, впрочем, смотрят на прошедшие 12 месяцев с иной точки зрения. За последние несколько десятилетий Байден стал одним из немногих президентов, которым уже на первых порах приходится бороться за политическое выживание – антирейтинги главы Белого дома и его «правой руки» Камалы Харрис бьют рекорды, авторитетные СМИ уличают их в «эпичной полосе поражений».

Больше всего президента критикуют за вывод войск США из Афганистана (по мнению большинства людей, «вывод» следует заменить на «бегство») и чересчур открытые границы. Последние, к слову, сводят на нет усилия по расширению рынка труда – потоки мигрантов ширятся, для работодателей выбор между мигрантом и американцем становится все более очевидным.

«Администрация Байдена потерпела значительный провал, — сетует в беседе с российскими журналистами политический обозреватель Сэм Хусейни. — И в некотором отношении такое представление справедливо: страну по-прежнему одолевает страх перед коронавирусом, большая часть населения продолжает сталкиваться с экономическими трудностями, а многочисленные внешнеполитические кризисы обострились».

pixabay.com /

Главой государства недовольны даже те, кто в ходе выборов 2020 года составляли основной костяк его электората – представители «цветной» Америки и многочисленных организаций по защите прав сексуальных меньшинств. К примеру, движение Black Lives Matter винит Байдена в популизме и указывает на то, что он «имитирует заботу об афроамериканцах» ради поддержания своего падающего рейтинга.

«Трамплин» для Трампа

Справедливости ради стоит отметить, что свой президентский срок Байден начал, что называется, точно «за здравие». США вернулись в Парижское климатическое соглашение и продлили вместе с Россией Договор по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ). По всему было заметно, что демократ старается исправить дипломатические ошибки, допущенные его резким и импульсивным предшественником.

Оценить экономические итоги можно будет лишь по прошествии нескольких лет, убеждены политологи.

«Да, сейчас есть рост цен, да, есть инфляция, но это общемировая тенденция. У Байдена есть представление о том, что делать дальше в среднесрочной и долгосрочной перспективах», — объяснил руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев.

Global Look Press / Rod Lamkey - CNP / Consolidated News Photos

Следующее испытание для Джо Байдена – выборы в Палату представителей, которые пройдут в ноябре этого года. Если республиканцы отвоюют у Демпартии большинство кресел в парламенте, это может сильно осложнить жизнь американскому президенту и подготовить неплохой «трамплин» для Дональда Трампа, собравшегося участвовать в выборах 2024 года.