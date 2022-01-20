«Целый пакет законопроектов». Депутат Нилов рассказал об индексации пенсий в 2022 году

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал «Политике Сегодня» единогласное принятие поправок об индексации пенсий на 8,6% россиянам, вышедшим на заслуженный отдых. Депутат заявил, что в дальнейшем его комитет намерен добиться увеличения ежемесячных выплат для всех без исключения пенсионеров.

«Наша задача в дальнейшем решить вопрос индексации пенсии работающим [пенсионерам]. Второе — полноценная индексация пенсий военным пенсионерам. У нас целый пакет законопроектов нерассмотренных еще на эту тему, они уже подготовлены», — поделился Нилов.

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

Что касается закона, принятого депутатами сегодня, он имеет так называемую обратную силу. То есть будет действовать в отношении всех пенсионеров, в том числе тех, кто вышел на пенсию до подписания этой поправки.

В первом месяце 2022 года пожилые россияне получили пенсии еще по старым (прогнозным) расчетам — с индексацией на 5,9%. Но уже в феврале доходы возрастут на 8,6% и составят в среднем по стране 19 тысяч рублей. Вместе с тем в ПФР произведут перерасчет за январь и доплатят гражданам недополученные средства.

«Это выполнение конституционной нормы, когда индексация должна быть не ниже уровня инфляции. Прогнозная инфляция была одна, фактическая стала другой. Поэтому были приняты поправки», — резюмировал собеседник «ПС».

Напомним, предложение об индексации пенсий выше уровня инфляции 2021 года, которая составила 8,4%, внес на рассмотрение правительством президент России Владимир Путин. Это произошло 12 января на онлайн-совещании. Спустя неделю комитет по труду, соцполитике и делам ветеранов принял поправки и вынес их на голосование в Госдуму. Сегодня, 20 января, закон прошел процедуру принятия во втором и сразу же третьем (финальном) чтении.