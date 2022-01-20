Песков предложил перестать комментировать заявления с угрозами в адрес России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что заявления с угрозами в адрес Москвы звучат ежедневно. Об этом он рассказал в ходе беседы с журналистами.

По словам представителя Кремля, речь идет о высказываниях, авторы которых утверждают, что России «придется заплатить» за некие гипотетические действия.

«Мы неоднократно на подобные заявления реагировали, комментировали, не думаю, что нужно продолжать комментировать, потому что заявления фактически повторяются под кальку», — сказал Песков.

Президент США Джо Байден ранее пригрозил Москве «никогда не виданными» санкциями на фоне ситуации на Украине. При этом он признал, что российское руководство не стремится к конфронтации.