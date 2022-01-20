Суд отменил оправдательный приговор криминальному авторитету Косте Канскому

Пятый апелляционный суд отменил оправдательный приговор в отношении Константина Найбауэра, которого присяжные признали невиновным в занятии высшего положения в преступной иерархии.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края, соответствующее решение вынесли по представлению регионального прокурора. Установлено, что защита подсудимого допустила нарушения закона, которые повлияли на решение присяжных.

Найбауэр известен в преступных кругах как вор в законе Костя Канский. По версии следствия, обвиняемый занимал высшее положение в преступной иерархии с 1997 года, а лица уголовно-преступной среды были обязаны подчиняться его воле распоряжениям. Присяжные оправдали его 13 сентября 2021 года. Отмечается, что это первое подобное дело в Красноярском крае.