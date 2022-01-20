Блогер Шарий: США «прогнут» Зеленского на четкое выполнение Минских соглашений

Внезапный приезд госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев подтвердил, что на Западе поверили в готовность России дать «военно-технический ответ» в случае отказа Вашингтона и НАТО рассматривать предложения Москвы по гарантиям безопасности. Такое мнение в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» выразил украинский видео-блогер Анатолий Шарий.

Накануне Блинкен встретился в Киеве с украинским лидером Владимиром Зеленским и проинформировал его о переговорах России и США по стратегической стабильности 10 января. Он также заявил, что не видит смысла пересматривать Минские соглашения, которые сейчас являются «единственным путем» разрешения конфликта в Донбассе.

«Есть целый ряд четких шагов, которые обе стороны должны предпринять. Некоторые из них Украина уже сделала, по некоторым сейчас решается», — подчеркнул Блинкен.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Также американский госсекретарь анонсировал скорое проведение «некоторых совещаний» в рамках Нормандского формата. Он отметил, что за последние недели в Донбассе улучшилась ситуация с режимом прекращения огня.

«Думаю, что Зеленского прогнут на четкое выполнение Минских соглашений. А это значит, что американцы поверили, что Россию можно довести до военно-технического ответа. Это четко показывает приезд Блинкена. И все эти пугалки по санкциям... Они не раз запугивали отключением от SWIFT — а потом на попятную пошли», — отметил Шарий.

В конце декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что военно-технический ответ Москвы при отказе США и НАТО рассматривать ее предложения по гарантиям безопасности может быть «самым разным» — это будет зависеть от предложений российских военных экспертов. Однако Россия намерена достичь переговорного результата дипломатическим путем, указал глава государства.

kremlin.ru / Администрация президента России

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров раскрыл, что военный ответ Москвы на действия Запада будет симметричным. Он напомнил, что страна всегда реагирует на угрозы, которые создаются для ее национальной безопасности.

«Когда у наших границ идет скопление техники, военной силы, причем не тех стран, на территории которых это все скапливается, конечно, мы должны понимать, что это военная техника собирается делать. В Прибалтике, Польше, других странах», — подчеркнул дипломат.

На прошлой неделе в Женеве состоялся новый раунд переговоров России и США по стратегической стабильности. 12 января диалог продолжился в Брюсселе на заседании Совета Россия — НАТО и завершился в Вене по линии ОБСЕ. Стороны обсудили предложения Москвы по гарантиям безопасности, среди которых — вывод американского ядерного оружия из Европы и прекращение развертывания военных сил НАТО у границ России.